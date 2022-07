Reprodução Ex-policial Rodney Balbino Leonardi

A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu em flagrante, nesta quarta-feira, Rodney Balbino Leonardi, de 50 anos, em Vespasiano. Ex-policial militar e conhecido pela alcunha de 'Robocop', Leonardi já foi apontado como líder de um grupo de extermínio que atuava na região metropolitana de Belo Horizonte.

Ao todo, os policiais recolheram uma arma de fogo e 63 munições com o homem.

Segundo a PM, as autoridades receberam a denúncia de que o suspeito estava de moto na avenida Cristiano Machado e ostentava uma arma de fogo. Rodney Leonardi foi abordado pelos policiais, que encontraram 49 munições na sua cintura.





Ao ser levado para a delegacia, o homem se debatia e se arranhava. Por isso, foi conduzido pelos policiais a uma unidade de atendimento médico.

Leonardi já foi indiciado pela Polícia Civil pelo assassinato do próprio irmão, morto no réveillon de 2014 para 2015, na porta de casa.

Em 2010, ele chegou a ser preso no 34º Batalhão da PM de Minas suspeito de comandar um grupo de extermínio que teria matado 21 pessoas em São José da Lapa e Vespasiano. Em 2011, Leonardi foi expulso da corporação. Três anos depois, o ex-policial foi inocentado de duas tentativas de homicídio por falta de provas, segundo decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

