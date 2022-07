Reprodução / Twitter - 11.07.2022 Incêndio na 25 de Março: acordo é firmado para demolir prédio

A prefeitura de São Paulo anunciou na manhã desta quinta-feira que os responsáveis pelo “Condomínio Comércio e Indústria” localizado na Rua Comendador Abdo Schahin, 78, na região da Rua 25 de Março, aceitaram “amigavelmente” a demolição do edifício atingido por um incêndio que durou 64 horas.

Em nota, a gestão municipal informou que “não haverá mais a necessidade de ação judicial para obter a autorização para a demolição e o problema poderá ser resolvido de forma mais rápida”.

Como o edifício apresenta risco de colapso, diz a prefeitura, não é possível que os técnicos acessem seu interior. As vistorias complementares, portanto, ocorrerão com drones. Por meio dessas imagens melhor será avaliado o estado dos elementos estruturais da edificação, caso de vigas, pilares e lajes.

Só após essa análise, será possível determinar se a demolição será parcial ou completa.

Além deste prédio incendiado, outros nove do entorno foram interditados por segurança.

