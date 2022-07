Reprodução: TV Globo Incêndio começou na noite do último domingo (10)

O fogo no prédio de dez andares localizado entre as ruas Comendador Abdo Chaim e Barão de Duprat, na região da Rua 25 de Março , foi extinto por volta das 13h desta quarta-feira, por volta de 64 horas após o início das chamas, de acordo com informações do porta-voz dos bombeiros, Maycon Cristo.

Por volta das 11h30 da manhã, cerca de 38 bombeiros trabalhavam no local, de acordo com o Twitter da corporação. O prédio onde o fogo começou teve a estrutura bastante danificada por conta das chamas e corre risco de cair. O que, inclusive, atrapalhou o trabalho de apagar o fogo do edifício, pois os bombeiros só podiam trabalhar na parte externa da construção.

Prédios vizinhos, incluindo a primeira igreja ortodoxa do Brasil, construída em 1904, foram duramente atingidos pelas chamas.

Mais cedo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou que a prefeitura já trabalhava para viabilizar a implosão do prédio.





Ao G1, Marcos Monteiro, secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, deu informações diferentes e disse que, por conta da condição de iminente ruína, é preciso partir da premissa que não será possível fazer com que qualquer pessoa entre no prédio.

"Com isso, a gente praticamente elimina as hipóteses de implosão, porque não podemos posicionar explosivos dentro do edifício, ou de explosão manual. Daí a gente, evidentemente, vai estudar a hipótese de demolição mecânica ou mais alguma alternativa que surja". Portanto, o futuro do prédio segue incerto.

