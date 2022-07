Reprodução Douglas Búrigo e Thalita do Valle morreram durante guerra na Ucrânia

O Ministério das Relações Exteriores confirmou, nesta terça-feira, a morte de dois brasileiros que estavam na guerra da Ucrânia contra a Rússia como voluntários. Em nota, o Itamaraty informou ter recebido a informação sobre o falecimento da Embaixada do Brasil em Kiev.

Os dois brasileiros mortos são Douglas Búrigo e Thalita do Valle. A morte de ambos aconteceu na última sexta-feira, dia 1º de julho, em meio a um confronto entre tropas russas e ucranianas.

Com essas as mortes de Búrigo e Thalita, chega a três o número de brasileiros que morreram lutando na guerra, incluindo André Hack Bahi, que morreu no início de junho.





Em nota enviada ao GLOBO, o Itamaraty afirma que as mortes de Búrigo e Thalita aconteceream "em decorrência do conflito naquele país e mantém contato com familiares para prestar-lhes toda a assistência cabível, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local".

O Itamaraty acrescenta que desde o começo do conflito desaconselha "enfaticamente deslocamentos de brasileiros à Ucrânia, enquanto não houver condições de segurança suficientes no país".

