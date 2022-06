Reprodução "Pablo Escobar brasileiro" foi preso na Hungria





A Polícia Federal informou, nesta terça-feira (21), que prendeu Sérgio Roberto de Carvalho, um dos maiores traficantes internacionais da atualidade. O ex-major da PF do Mato Grosso do Sul foi preso na Hungria.

A ação foi realizada pela instituição policial brasileira em conjunto com outras agências de seguranças estrangeiras, entre elas o Escritório Central Nacional da Interpol em Budapeste/Hungria.

Informações apontam que Carvalho era conhecido como "Pablo Escobar brasileiro", em referência ao narcotraficante da Colômbia, e foi detido enquanto usava um passaporte mexicano falso no país europeu.

A prisão aconteceu devido a investigações da Operação Enterprise, deflagrada pela Polícia Federal em 2020. As ações culminaram na expedição de Mandados de prisão para o Major Carvalho e outros investigados.





Além disso, a investigação também acarretou a apreensão de mais de R$ 500 milhões da organização criminosa da qual Sérgio Roberto de Carvalho era líder.

"No momento, a Polícia Federal adota as providências formais decorrentes da captura após as diligências policiais que culminaram nessa importante prisão", afirmou a entidade em nota.

A PF ainda não confirmou se o ex-major ficará preso na Europa ou se será extraditado para o Brasil para cumprir a pena.

