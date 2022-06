Reprodução - 06/06/2022 O Indigenista Bruno Araújo e o jornalista Dom Phillips

O avião com os restos mortais encontrados na região das buscas pelo indigenista Bruno Araújo e pelo jornalista inglês Dom Phillips deve chegar a Brasília ainda na noite desta quinta-feira (16). Os dois estavam desaparecidos na região do Vale do Javari, na Amazônia, desde o último dia 5.

Em coletiva de imprensa na noite de ontem , o superintendente da Polícia Federal (PF) no Amazonas, Alexandre Fontes, afirmou que Amarildo da Costa de Oliveira, que confessou ter cometido os assassinatos ao lado de Oseney da Costa Oliveira , se voluntariou para direcionar as equipes de buscas até o local do crime, onde foram encontrados os restos mortais.

Os remanescentes humanos foram encaminhados a Tabatinga (AM) ainda na noite dessa quarta (15). Às 13h do horário local de hoje (15h no horário de Brasília), o avião para em Vilhena (RO), abastece e segue para Brasília, onde deve chegar por volta das 19h30.

A perícia para confirmar se o material encontrado é dos ativistas deve começar a ser feita nesta sexta-feira (17) e deve ficar pronta na próxima semana.

Com a região do crime identificada, o superintendente da PF disse que a investigação entra em nova etapa. Equipes continuarão em busca de mais evidências no local e motivações também serão apuradas.

O resgate da embarcação usada por Dom e Bruno também está previsto para começar ainda hoje, às 9h30 no horário de Brasília.

