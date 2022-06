Reprodução Twitter/@domphillips 6.6.2022 Jornalista inglês Dom Phillips

O indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian, foram dados como desaparecidos na Amazônia, de acordo com uma nota divulgada pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), há mais de 24 horas.

Quem é Dom Phillips?

Veterano de cobertura internacional, o jornalista britânico foi colaborador do jornal The Washington Post, New York Times e Financial Times e mora no Brasil há cerca de 15 anos.

De acordo com o jornal em que trabalha, Phillips é conhecido pelo por seu amor pela região amazônica. Ele foi até o local com o objetivo de relatar a crise que o meio ambiente do Brasil e suas comunidades indígenas estão enfrentando.

O que ele tem feito no Brasil?

Além da cobertura jornalística, Dom está escrevendo um livro sobre o meio ambiente.

Segundo um colega de trabalho, este projeto é apoiado pela Fundação Alicia Patterson, sediada na Bahia, estado que Dom reside atualmente.

Onde eles estavam indo?



Segundo comunicado do grupo indígena Univaja, Dom e Bruno partiram na semana passada de barco para uma região conhecida como Lago do Jaburu. A previsão é que eles chegassem ao seu destino na noite de sexta-feira.

Por volta das 6h de domingo, após dois dias de reportagens, eles teriam retornado ao rio para chegar até Atalaia do Norte. A viagem não deveria ter levado mais de três horas, mas um grupo de busca foi enviado por volta das 14h, depois que eles não chegaram.

Eles ainda não foram localizados.



