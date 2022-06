Reproduçao TV Globo Ex-assessor de Gabriel Monteiro, Vinicius Hayden Witeze

Perícia realizada pela Polícia Civil no carro do ex-assessor do vereador Gabriel Monteiro concluiu que o capotamento de veículo que matou Vinicius Hayden Witeze na noite do último dia 28 foi um acidente . Vinicius morreu ao perder o controle da direção do carro em uma curva que liga as cidades de Teresópolis e Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro.

De acordo com laudo divulgado nesta terça-feira (14), foram verificadas falhas de manutenção no sistema de freio, especialmente relacionadas à substituição das pastilhas de freio dianteiras e manutenção do fluido de freio.

Os peritos do Instituto de Criminalista Carlos Eboli (ICCE) informaram que, devido ao estado das pastilhas, a eficiência do sistema de freios estava comprometida durante a viagem.

A vítima foi uma das testemunhas que denunciou o vereador do Rio por assédio moral e sexual nos últimos meses . Além disso, em depoimento, Vinicius citou diversas ameaças feitas a ele nas redes sociais desde que fez as acusações contra Monteiro.

Por medo de sofrer represálias, o ex-assessor foi visto até mesmo saindo e entrando da Câmara de Vereadores do Rio cercado por seguranças e usando um colete à prova de balas.

Quando soube do acidente, Gabriel Monteiro chegou a se manifestar nas redes sociais e disse lamentar a morte do ex-assessor, acusando-o de forjar provas contra ele.

"Quem me conhece sabe que não desejo mal a ninguém. Meu ex-assessor que tinha sido pego oferecendo 600 mil reais a outro assessor para forjar provas contra mim. Que foi flagrado junto com o 02 da máfia do reboque. Morreu num acidente. É triste demais. Jamais torceria por esse fim! Após tentarem me forjar em estupros, pedofilias, assédios, e mil outros crimes . Vão falar que eu o matei. De coração, que ele esteja com Deus. Imagino a dor dos seus pais, pessoas maravilhosas.", escreveu Monteiro.

