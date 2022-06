Rovena Rosa/Agência Brasil - 28/03/2022 Movimento de ônibus no viaduto Doutor Plínio de Queirós, em Bela Vista

Os motoristas de ônibus de São Paulo anunciaram na noite de hoje que vão aderir à greve e paralisar as atividades a partir da 0h desta terça-feira (14). A informação foi dada pelo Sindimotoristas (Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo) em publicações nesta segunda-feira (13).

A categoria pede reajuste salarial de 12,47% mais aumento real, fim da hora de almoço não remunerada, participação nos lucros (PLR), fim do desconto no vale-refeição quando os trabalhadores entregam atestado médico e melhorias no plano de saúde.

Os trabalhadores ameaçam entrar em greve desde a semana retrasada, mas adiaram a paralisação em razão de avanço nas negociações com o sindicato patronal.

"Mesmo após insistentes tentativas de negociação, os rumos da Campanha Salarial dos condutores de São Paulo acabaram no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), resultando na paralisação da categoria a partir das 0h desta terça-feira, dia 14", diz uma das publicações.

