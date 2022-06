Reprodução/TV Globo - 14.06.2022 Garagem de ônibus com todos os veículos estacionados por conta da greve

Motoriscas e cobradores da cidade de São Paulo entraram em greve nesta terça-feira (14). A categoria rejeitou a contraproposta de reajuste salarial oferecida pelo setor, de aumento de 12,4% a partir de outubro - os profissionais pedem o reajuste a partir de maio.

A paralisação deve durar 24h. Durante a madrugada, das 150 linhas do Noturno, apenas 46 operaram normalmente. A partir das 4h, os veículos não saíram das garagens. Nesta manhã, 15 empresas estão paralisadas e 12 funcionando normalmente.

Em 31 de maio, a SP Trans obteve uma decisão liminar na Justiça do trabalho que determinou a manutenção de 80% da frota nos horários de pico, e 60% nos demais horários, sob pena diária de R$ 50 mil.

Em nota, a empresa disse que vai "solicitar à Justiça a cobrança desta multa, além de autuar sa empresas pelo não cumprimento das viagens."

A Prefeitura deve acionar a Justiça para que as empresas de ônibus sejam penalizados pela paralisação total.

Na Zona Sul, sete ônibus especiais estão realizando o transporte de passageiros entre os terminais Verginha e Grajaú, para viabilizar a conexão com a Linha 9-Esmeralda da CPTM.

Já no terminal Campo Limpo, as linhas de ônibus foram estendidas até a Vila Sônia para integração com o Metrô. Na Zona Oeste, as 11 linhas que vão até o Terminal Vila Nova Cachoeirinha, que está fechado, estão levando os passageiros até o Metrô Barra Funda.

Relação de empresas com a operação paralisada em suas garagens:

- Santa Brígida (Zona Norte);

- Gato Preto (Zona Norte);

- Sambaíba (Zona Norte);

- Express (Zona Leste);

- Viação Metrópole (Zona Leste);

- Ambiental (Zona Leste);

- Via Sudeste (Zona Sudeste);

- Campo Belo (Zona Sul);

- Viação Grajaú (Zona Sul);

- Gatusa (Zona Sul);

- KBPX (Zona Sul);

- MobiBrasil (Zona Sul);

- Viação Metrópole (Zona Sul);

- Transppass (Zona Oeste); e

- Gato Preto (Zona Oeste).

Relação das empresas operando normalmente - Grupo Local de Distribuição

- Norte Buss (Zona Norte)

- Spencer (Zona Norte)

- Transunião (Zona Leste)

- UPBUS (Zona Leste)

- Pêssego (Zona Leste)

- Allibus (Zona Leste)

- Transunião (Zona Sudeste)

- MoveBuss (Zona Leste)

- A2 Transportes (Zona Sul)

- Transwolff (Zona Sul)

- Transcap (Zona Oeste)

- Alfa Rodobus (Zona Oeste)

Rodízio de veículos e faixas de ônibus

A CET informou a suspensão do rodízio municipal de veículos em razão da greve, permitindo que placas finais 3 e 4 circulem no centro expandido.

Faixas exclusivas e corredores de ônibus foram liberados para circulação enquanto durar a greve.

Vale lembrar que o rodízio está mantido para veículos pesados (caminhões), além das outras restrições - Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).