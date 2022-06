Reprodução/Youtube Hamilton Mourão durante evento de filiação ao Republicanos

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta segunda-feira que o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, desaparecidos há mais de uma semana na Amazônia, passaram a "correr risco" por ter entrada em uma área "perigosa" sem escolta e sem terem avisado as autoridades.

"É um caso de polícia. É uma região inóspita, afastada de tudo. Na fronteira com o Peru, e do lado peruano uma série de ilegalidades acontece. Madeira etc e tal. Do nosso lado, também. As duas pessoas entram numa área que é perigosa, sem pedir uma escolta, sem avisar, efetivamente as autoridades competentes e, passam a correr risco. Lamentavelmente é isso aí", disse Mourão, ao chegar no Palácio do Planalto.

No domingo, o Corpo de Bombeiros do Amazonas e a Polícia Federal informaram que foi encontrada uma mochila que pertencia a um dos dois desaparecidos. O material será encaminhado à perícia. Mourão disse que torce para que os dois ainda sejam encontrados com vida.

"Vamos torcer pra que eles estejam com vida ou tenham sido simplesmente aprisionados, seja lá o que for, ou tenham conseguido se evadir das pessoas que estavam tentando fazer algum dano a eles e estão vagando por dentro da selva".

Também nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que os "indícios" são de que os dois foram vítimas de alguma "maldade", e que será "muito difícil encontrá-los com vida".

