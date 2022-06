Reprodução - 06/06/2022 O indigenista Bruno Araújo e o jornalista Dom Phillips seguem desaparecidos

A União das Organizações Indígenas do Vale do Javari junto a Defensoria Pública da União ajuizaram uma ação junto a Justiça Federal para que a União reforce as buscas pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, desaparecidos na última segunda-feira .

Segundo o documento, ao longo do primeiro dia em que o desaparecimento da dupla foi notificado não foram feitas buscas por helicópteros. A área em que Phillips e Pereira foram vistos pela última vez contempla mais de 8 milhões de hectares.

"O desaparecimento de Bruno e do Jornalista Inglês Dom Philips revela a gravidade da situação de completa omissão das autoridades competentes na defesa dos povos indígenas e fornecimento de condições seguras de trabalho para os agentes que atuam na fiscalização daquele território e dos próprios povos indígenas da região", diz a petição.

A ação pede para que o uso de helicópteros, das Forças Armadas ou da forças de segurança, seja viabilizado à Polícia Federal. O documento ainda para que as buscas sejam ampliadas e mais barcos utilizados.

Entidades indígenas também emitiram uma nota sobre o desaparecimento de Phillips e Pereira. O documento, assinado pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato e a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, criticou o que classificou como omissão dos órgãos federais nas buscas.

