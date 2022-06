Divulgação/Funai/Arquivo O indigenista Bruno Pereira (ao centro) em missão realizada pela Funai , no Vale do Javari

A família do indigenista Bruno Araújo Pereira, que desapareceu na região do Vale do Javari, no Amazonas — junto com o jornalista inglês Dom Philips , pede urgência às autoridades nas operações de busca. Em nota divulgada nesta terça-feira, a companheira e os irmãos de Bruno destacam que "já são 48 horas de angústia à espera de notícias". Enquanto isso, disseram que lhes foram passadas "poucas informações sobre a localização deles, o que tem aumentado este sentimento". Bruno era alvo constante de ameaças pelo trabalho que vinha fazendo juntos aos indígenas contra invasores na região, pescadores, garimpeiros e madeireiros.



"Compreendemos que Bruno possui vasta experiência e conhecimento da região, porém, o tempo é fator chave em operações de resgate, principalmente se estiverem feridos. É fundamental que buscas especializadas sejam realizadas, por via aérea, fluvial e por terra com todos os recursos humanos e materiais que a situação exige. A segurança dos indígenas e equipes de busca também precisa ser garantida", afirmou a família, acrescentando também ter "muita esperança de que tenha sido algum acidente com o barco e que eles estejam à espera de socorro".

Beatriz de Almeida Matos, Max da Cunha Araújo Pereira e Felipe da Cunha Araújo Pereira descreveram Bruno como "um dedicado servidor público federal pela FUNAI e muito apaixonado e comprometido com seu trabalho".

"Pai amoroso de duas crianças e uma moça lindas, Bruno é filho, marido, irmão e amigo, ele leva essa paixão para sua jornada toda vez que entra na mata com o propósito de ajudar o próximo. Pedimos às autoridades rapidez, seriedade e todos os recursos possíveis para essa busca. Cada minuto conta, cada trecho de rio e de mata ainda não percorrido pode ser aquele em que eles aguardam por resgate", afirmaram. "Mantemos orações e agradecemos o apoio de familiares e amigos. Contudo, em virtude de mais de 48 horas do desaparecimento do nosso Bruno e seu companheiro de viagem Dom Phillips, apelamos às autoridades locais, estaduais e nacionais que deem prioridade e urgência na busca pelos desaparecidos".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.