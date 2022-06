Reprodução - 07.05.2022 Campanha nas redes pressiona pelas buscas de jornalista e indigenista

A Secretaria de Segurança Pública de Manaus informou na manhã desta terça-feira (7) que uma equipe composta por nove profissionais foi enviada para a cidade de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas, para reforçar as buscas pelo indigenista da Funai Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal britânico The Guardian, que desapareceram há dois dias no Vale do Javari.

Segundo o General Carlos Alberto Mansur, da SSP, eles devem seguir de aeronave até Tabatinga, onde embarcam em uma lancha blindada até Atalaia. A equipe é composta por ois policiais do batação ambiental, especializados em operações em áreas de selva, dois policiais da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Amazonas, e cinco bombeiros.

"Em Atalaia, o delegado Alex, responsável na região, já conta com uma equipe de 10, 11 pessoas. Com isso, vamos dar continuidade a investigação. Esperamos encontrá-los o mais rápido possível. Por isso estamos mandando a equipe de especialistas", disse.

As equipes contam com equipamentos de GPS, além de apoio da Funai e da Polícia Federal. Chama atenção, porém, o número de agentes empenhados na operação. Um jornalista que atua na região ouvido pelo iG afirma que são poucas pessoas para buscas em uma area "maior que muitos países".

Ele, que já foi ameaçado por garimpeiros pela cobertura das queimadas, assim como a dupla que desapareceu, é categórico: "O que está acontecendo agora é o que vemos sempre por aqui. Um completo abandono o estado brasileiro".

Investigações

O General Mansur afirmou que até o momento, ninguém foi preso. "O que está acontecendo são investigações. A polícia percorreu o local onde as pessoas foram vistas por último e está solicitando que as pessoas compareçam a delegacia para o depoimento. Até agora são depoimentos, estamos no trabalho de investigaç&atild

e;o, ninguém foi preso."