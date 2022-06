Reprodução / CNN Brasil - 02.06.2022 Casas foram destruídas após as tempestades em Pernambuco

Segundo novo balanço da Defesa Civil divulgado neste domingo (5), 61.596 pessoas encontram-se desalojadas e 9.631 desabrigadas, em 123 abrigos de 31 municípios. Até o momento não há registro de outras ocorrências com danos humanos.

Já o número de cidades que decretaram Situação de Emergência por conta das chuvas passou de 34 para 37. São elas: Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Goiana, Jaboatão dos Guararapes, Macaparana, Moreno, Nazaré da Mata, Olinda, Paudalho, Paulista, Recife, São José da Coroa Grande, São Vicente Ferrer, Timbaúba, Abreu e Lima, Araçoiaba, Igarassu, Aliança, Glória do Goitá, Vicência, Bom Jardim, Limoeiro, Passira, São Lourenço da Mata, Pombos, Palmares, Sirinhaém, Lagoa do Carro, Tracunhaém, Chã Grande, Escada, João Alfredo, Chã de Alegria, Correntes, Água Preta, Itamaracá e Primavera.

