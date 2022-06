Hélia Scheppa/SEI Governador de Pernambuco Paulo Câmara visitou locais afetados pelas chuvas

O governador Paulo Câmara acompanhou, na manhã deste sábado (4), as ações emergenciais nos municípios de Goiana e Macaparana, na Mata Norte, e em São Vicente Férrer, no Agreste Setentrional, todos afetados pelas chuvas da última semana. Em Goiana, a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) foi designada pelo governador para atuar junto com o prefeito Eduardo Honório, visando acelerar o restabelecimento dos serviços básicos e prestar assistência à população.

“Nós vamos ajudar as prefeituras na reparação dos danos causados pelas chuvas e trabalhar também na prevenção. E vamos dar conforto aos desabrigados e desalojados. Enviamos ontem à Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê o pagamento de R$ 1,5 mil às famílias em situação de extrema pobreza, que estão desabrigadas, desalojadas ou perderam bens em consequência dos deslizamentos e alagamentos”, ressaltou Paulo Câmara, que monitorou, em Goiana, os serviços de limpeza e desobstrução em um dos canais que cortam a cidade.

De Goiana, o governador seguiu para Macaparana, onde visitou locais em que casas tiveram suas estruturas comprometidas pelo temporal e ouviu as demandas do prefeito Paulo Barbosa. Também foi informado sobre o resultado dos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), comandada por Luís Eduardo Antunes, responsável pela comunicação com a prefeitura daquele município.

Já em São Vicente Férrer, Paulo Câmara se reuniu com o prefeito Marcone Santos para identificar os danos causados e assegurar o apoio necessário, por meio da SDA, além de acompanhar os serviços de limpeza na PE-089, que sofreu com o deslizamento de encostas. “Aqui, nós também teremos ações para a área da agricultura familiar. Muitos agricultores registraram perdas totais de plantações de uvas. Por isso, nós vamos pactuar com as prefeituras não só para restaurar as habitações, mas também para ajudar esses pequenos produtores”, concluiu Paulo Câmara.

Acompanharam as visitas a vice-governadora Luciana Santos; os secretários estaduais coronel Carlos José (chefe da Casa Militar), tenente-coronel Leonardo Rodrigues (Executivo da Defesa Civil), Edilázio Wanderley (Desenvolvimento Social, Criança e Juventude), Luís Eduardo Antunes (Desenvolvimento Agrário), Tomé Franca (Desenvolvimento Urbano e Habitação), Rodrigo Molina (Executivo de Infraestrutura e Recursos Hídricos) e Eduardo Figueiredo (Executivo da Casa Civil); os presidentes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Maurício Canuto, e da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), Manuela Marinho; e o diretor regional de Interior da Compesa, Mário Heitor.

