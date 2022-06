Reprodução/ Instagram 18/05/2022 Ex-presidente Lula e sua esposa, Janja

O perfil oficial do ex-presidente Lula no Twitter informou neste domingo (5) que Lula e a mulher, Janja, estão com covid e ficarão em isolamento.

Segundo a publicação, ambos estão bem e ficarão em isolamento pelos próximos dias. Confira nota completa:

"O ex-presidente @LulaOficial e sua esposa @JanjaLula foram diagnosticados hoje com Covid19. Os dois estão bem, o ex-presidente assintomático e Janja com sintomas leves. Ficarão em isolamento e acompanhamento médico nos próximos dias".

