Assessoria de Comunicação/Divulgação José Braz (PP) era prefeito de Muriaé pelo terceiro mandato

Morreu neste domingo (5) o prefeito mais velho do Brasil em atividade, José Braz (PP). Em seu terceiro mandato à frente da prefeitura de Muriaé, em Minas Gerais, ele tinha 96 anos.

José Braz estava em casa e sofreu um mal súbito. Em nota, a assessoria de imprensa do município afirmou que o prefeito "foi levado para o Prontocor, mas não resistiu".

Em publicação, prefeitura afirmou que Braz se orgulhava de ser muriaeense e "de poder trabalhar incansavelmente por nossa cidade e nosso povo. Desejamos a todos os familiares, em especial à viúva Dona Lédia, que tenham força para prosseguir e vencer este momento tão difícil. Muriaé está de luto. Nos dedicaremos com base naquele que foi, possivelmente, o grande legado do Sr. José Braz: trabalhar sempre".

O velório será realizado das 17h de domingo até às 11 de segunda-feira (6), no Ginásio do Condomínio Residencial.

