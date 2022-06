Reprodução/Instagram Cantor recebeu policiais em camarim

Policiais militares de Minas Gerais entrarm no camarim de Gusttavo Lima em Divinópolis para prestar apoio e presentear o cantor que é alvo da 'CPI do Sertanejo'.

O cantor é investigado Ministério Público por receber cachês milionários de verbas públicas dos cofres de prefeituras do Brasil.

Em vídeo compartilhado no perfil da corporação, um dos agentes diz que entrou no camarim para levar "a solidariedade e o carinho" da Polícia Militar. O cantor recebe uma camiseta de presente e tira foto com os policiais.

No último sábado (30), Gusttavo Lima teve um show cancelado em Minas Gerais porque a verba que a prefeitura tinha usado para pagar o cachê, de R$ 1,2 milhão, era desviada. O cantor, que teve outros shows cancelados pelo mesmo motivo, nega qualquer irregularidade.

