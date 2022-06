Reprodução: Redes Sociais Jéssica tinha mais de 23 mil seguidores nas redes sociais

A youtuber Jéssica Aparecida Ribeiro Cruz, de Fazenda Rio Grande, no Paraná, morreu após sofrer um acidente de moto quando voltava para casa do trabalho na noite de quarta-feira (1º). A motociclista, que tem mais de 23 mil seguidores nas redes sociais, colidiu com caminhão na Linha Verde, na região de Vila Fanny, bairro de Curitiba.

Conhecida como Jeeh MotoVlog, a mulher de 33 anos trabalhava em uma oficina especializada em motocicletas. Ela deixou registrado seu amor por motos em um canal de Youtube e em sua página no Instagram.

Em ambos, compartilhava histórias, fotos, vídeos e dicas de como cuidar dos veículos de duas rodas.

Jéssica Aparecida Ribeiro Cruz era casada e deixa uma filha. Nas redes sociais, colegas lamentaram a morte da motociclista.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .