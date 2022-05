Divulgação/Transalvador - 31.05.2022 Composição se chocou com caminhão de serviço

Um trêm do metrô de Salvador descarrilhou e tombou após o choque com um caminhão de serviço na manhã desta terça-feira (31).

Segundo a CCR Metrô Bahia, que administra o sistema, não havia feridos. Porém, a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador informa confirmou ao Último Segundo , que 6 vítimas sofreram ferimentos e foram atendidas pelo SAMU.

"A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador informa que para o local do acidente no metrô, em Pirajá, na manhã desta terça-feira (31), enviou 6 ambulâncias do Samu (4 básicas e 2 avançadas). No total, foram seis vítimas reguladas: três vítimas foram socorridas para o Hospital Geral do Estado (HGE), uma vítima para o Hospital Municipal e duas vítimas para hospitais da rede particular".

Depois do descarrilamento, a composição atingiu um outro trem que estava no local.

Por conta do acidente, que aconteceu entre as estações Pirajá e Bom Juá, a Linha 1 está operando de forma parcial, entre os terminais Acesso Norte e Lapa, sem previsão de normalização. Já a Linha 2 funciona normalmente.

Em nota, empresa informou que já acionou o plano de contingência para diminuir os efeitos do acidente.

"A CCR Metrô Bahia está atuando com todas as suas equipes de segurança, manutenção e atendimento para prestar todo o atendimento necessário e minimizar os impactos da ocorrência. Em breve, compartilharemos mais informações sobre o tema", diz o texto.

Nas redes sociais, circulam vídeos do resgate de passageiros que estavam no trem durante a colisão e do acidente.

