Clauber Cleber Caetano/PR 30.05.2022 Sobrevoo de áreas afetadas pela chuva em Pernambuco

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco iniciou, na manhã desta terça-feira (31), o 4º dia de busca por vítimas das chuvas e alagamentos que deixaram 93 pessoas mortas na Região Metropolitana e Recife .

À Folha de Pernambuco, a corporação confirmou que procura cerca de 15 pessoas no Jardim Monte Verde, no bairro do Barro, em Recife; em Camarabibe, Paratibe, e na comunidade bola de Ouro, no Curado IV, em Jaboatão.

Números do Governo do Estado apontam para mais de 20 desaparecidos. Bombeiros da Bahia, do Rio Grande do Norte, oficiais de Exército e da Marinha reforçam as equipes do estado.

Segundo a Defesa Civil, até ontem a noite, 6,1 mil pessoas estavam desabrigadas. Ontem, a prefeitura de Recife anunciou a suspensão de festividades de São João.

O governador do estado anunciou a liberaçaõ de R$ 100 milhões para municípios afetados pelas chuvas. O dinheiro será destinado para o trabalho de buscas e obras urgentes de infraestrutura.

Após a visita ao local, o presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou que o governo federal vai liberar o saque do FGTS para os afetados pelas enchentes .

Bolsonaro declarou ainda que, por meio do Ministério da Cidadania, vai disponibilizar a antecipação do pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de uma parcela no valor de um salário mínimo (R$ 1.212), para os atingidos. O presidente disse que o governo já havia garantido previamente R$ 1 bilhão para "restabelecer serviços essenciais e reconstruir estruturas danificadas".

