Reprodução Sarí foi condenada a 8 anos e meio de prisão pela morte de Miguel

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) anunciou, nesta terça-feira (31), que Sari Corte Real foi condenada a 8 anos e meio de prisão. Ela cometeu o crime de abandono de incapaz pela morte de Miguel Otávio de Santana , de 5 anos de idade.

Em junho de 2020, o jovem caiu do 9° andar de um prédio de luxo localizado no Centro de Recife. A condenação foi anunciada na antevéspera do aniversário de dois anos da morte do jovem.

Desde o dia 3 de dezembro de 2020, o Ministério Público de Pernambuco ouviu um total de 8 testemunhas de acusação, e seis testemunhas de defesa.

A decisão final foi dada pelo juiz José Renato Bizerra. Ele determinou que Sarí inicie o cumprimento da pena no regime fechado, determinado pelo Código Penal. Corte Real poderá ainda recorrer em liberdade.





"Não há pedido algum a lhe autorizar a prisão preventiva, a sua presunção de inocência segue até trânsito em julgado da decisão sobre o caso nas instâncias superiores em face de recurso, caso ocorra”, informa o texto da sentença divulgado pelo Tribunal de Justiça.

Morte de Miguel



Miguel Otávio Santana da Silva tinha 5 anos e morreu ao cair do 9º andar das Torres Gêmeas, prédio de luxo no centro do Recife. A criança havia acompanhado a mãe, Mirtes Renata, que trabalhava como empregada doméstica na residência dos Corte Real.

Mirtes havia descido para passear com o cachorro da família e teve que deixar a criança sob os cuidados da patroa, que estava fazendo as unhas.

A criança sentiu falta de Mirtes e entrou no elevador sozinho para ir atrás da mãe. Em imagens capturadas pelas câmeras de segurança é possível ver o momento em que Sarí desiste de tirar Miguel Otávio do elevador e ele segue para o 9º andar, onde teve acesso ao hall em que ficam as condensadoras de ar-condicionados, de onde caiu.

