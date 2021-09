Reprodução / TV Globo Sarí Corte Real





Mais de um ano depois da morte de Miguel Otávio, de 5 anos, Sarí Corte Real, ré no processo que investiga o caso, prestou depoimento no Centro Integrado da Criança e do Adolescente (CICA), nesta quarta (15), em Recife

Acusada pelo Ministério Público de Pernambuco por ter abandonado a criança, sendo que havia assumido o papel de "garantidor", Sari disse que tentou convencer Miguel a sair do elevador e retornar ao apartamento. O advogado de defesa de Sarí, Célio Avelino, afirmou que a própria acusação confirmou a tentativa.

"O próprio corpo da acusação diz que Sarí tentou por cinco minutos convencer a criança a sair do elevador e voltar pro apartamento. Cinco minutos é uma eternidade. Ele [Miguel] sai de um elevador para outro e Sarí vai atrás", declarou o advogado. "Isso não é abandono de incapaz, pelo contrário, revela o cuidado que ela teve", completou, segundo informações do portal UOL.



Já Mirtes Souza, mãe de Miguel, contestou a ex-patroa em entrevista coletiva: "A estratégia de defesa querendo tirar a culpa dela [Sarí] e ainda querer colocar em mim, questionando a minha educação, a educação que eu dava ao meu filho, que minha mãe dava. Eles falam de uma forma como se eu fosse a pior mãe do mundo. Se eu fosse a pior mãe do mundo, eu não estaria aqui lutando para que ela seja responsabilizada pela morte do meu filho".





Relembre o caso

O caso aconteceu no dia 2 de junho, quando Mirtes Souza deixou seu filho, Miguel Otávio, com sua ex-patroa, Sari Corte Real, enquanto passeava os cachorros da primeira-dama. Miguel caiu de uma altura de 35 metros.

Na decisão, o juiz considerou que Sari a ssumiu o papel de "garantidor" sobre Miguel pelo tempo em que a mãe dele estava ausente. O magistrado também aponta "indícios de autoria e materialidade do delito".

Bizerra ordenou a citação de Sari, com cópia da denúncia. O prazo de dez dias se refere à apresentação de respostas por escrito, onde Sari poderá alegar tudo o que interessa a sua defesa, oferecer documentos, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas.

Em entrevista recente ao "Fantástico", da TV Globo, Sari disse que errou ao não desconfiar do perigo de deixar o menino sozinho em um elevador. "Eu não achei que seria essa tragédia. Eu acreditei que ele voltaria para o andar, que ele voltaria para o quinto andar, até porque ele sabia o número, eu acreditei que ele voltaria para o andar", disse Sari, que acrescentou que "acho que o meu erro foi fazer igual a eu fazia com o meu filho, de achar que o elevador é seguro".

No dia da morte da criança, Sari foi presa em flagrante por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, e liberada após o pagar fiança de R$ 20 mil. Ela diz que cumprirá a decisão da Justiça sobre o caso, e acredita que não pode ser julgada por Mirtes ou pela população por causa da tragédia.