Flickr/Palácio do Planalto Bolsonaro afirma que mobilizou técnicos do Ministério da Saúde para auxiliar vítimas das fortes chuvas





O presidente Jair Bolsonaro (PL) manifestou, via redes sociais, o seu apoio às vítimas das chuvas em Pernambuco . O chefe executivo do país sobrevoou a região nesta segunda-feira (30).

Em um post na sua conta oficial do Twitter, Bolsonaro destacou que o governo está fazendo todo o esforço possível para atender a população que sofreu com perdas estruturais por conta dos temporais.

"Estamos fazendo o possível para amenizar a dor de nossos irmãos, prestando todo apoio necessário", afirmou o presidente.

- Nada é mais valioso do que aqueles que amamos e tudo que construímos com o suor de nosso trabalho. As chuvas em Recife e diversas cidades do NE têm causado perdas irreparáveis, mas estamos fazendo o possível para amenizar a dor de nossos irmãos, prestando todo apoio necessário. pic.twitter.com/COh7ppMVt4 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 30, 2022

Bolsonaro também divulgou que direcionou técnicos do Ministério da Saúde para as regiões mais atingidas pelas chuva, com o intuito de aumentar a vigilância nos locais atingidos e para prestar atendimentos primários às vítimas.





De acordo com o presidente, outra medida adotada foi a mobilização de militares para fortalecer o auxílio em Pernambuco. Mais de 500 pessoas estão prestando apoio na remoção de escombros e no transporte de pessoas para regiões menos precárias.

- Pedimos a Deus que console todas as famílias que hoje sofrem suas perdas. Não estamos medindo esforços para estender a mão a essas pessoas, mas sabemos que somente Ele é capaz de confortar seus corações e dar forças para seguir em frente. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 30, 2022





