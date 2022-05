Clauber Cleber Caetano/PR 30/05/2022 Há uma semana, chuvas arrasam cidades de Pernambuco

Passa de 6 mil o número de pessoas desabrigadas em Pernambuco após as fortes chuvas que atingem o estado desde a última semana. As informações são da Defesa Civil.

Até a noite dessa segunda-feira, 6.170 pessoas estavam sendo realocadas após serem obrigadas a deixar suas causas em função dos deslizamentos e alagamentos, principalmente nas regiões da Zona da Mata e Metropolitana; 91 morreram.

A Defesa Civil não confirmou o número de desaparecidos. Até a manhã de hoje, eram 26. Segundo informou a assessoria, o Corpo de Bombeiros deve continuar as buscas. Uma nova atualização deve ser fornecida amanhã.

Mais cedo, o Governo Federal reconheceu situação de emergência em 15 cidades. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), nove municípios da Região Metropolitana ainda estão com risco alto para chuvas e deslizamentos de terra.

Já Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Goiana, Jaboatão dos Guararapes, Macaparana, Moreno, Nazaré da Mata, Olinda, Paudalho, Paulista, São José da Coroa Grande, São Vicente Férrer e Timbaúba, além da capital Recife estão listadas como cidades em caráter emergencial. Em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, a prefeitura decretou ontem (29) estado de calamidade pública.

Acompanhado de ministros, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou as regiões afetadas. Ele disse que "problemas semelhantes" têm ocorrido no Brasil, como as chuvas em Petrópolis, em março deste ano, e na Bahia, em dezembro do ano passado. O governo anunciou a liberação de recursos para auxiliar na reconstrução da região e minimizar os impactos.

"Tivemos problemas semelhantes em Petrópolis, sul da Bahia, mais ao norte de Minas, estive ano passado no Acre também. Infelizmente, essas catástrofes acontecem, um país continental tem seus problemas", disse Bolsonaro.

Pelo Twitter, ele destacou ainda que a região deve receber R$ 3,4 mi em recursos, e que o Ministério da Saúde vai reforçar o atendimento primário às vítimas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.