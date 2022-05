Reprodução/Twitter - 17.05.2022 Imagem registrada por moradores em anos anteriores

A primeira neve de 2022 foi registrada nesta terça-feira (17) em Urupema, Santa Catarina . Imagens feitas por moradores da cidade e divulgadas por um portal de notícias local, mostram a neve antes da chegada do inverno. A Epagri/Ciram, órgão que monitora as condições do tempo no estado, confirmou as baixas temperaturas e a neve na cidade.

De acordo com o instituto, as temperaturas baixas, entre -1°C e 5°C, aliadas ao tempo úmido trazem a condição para que a neve ocorra. Em Bom Jardim da Serra, a mínima chegou a -2,4ºC.

O estado também registrou a primeira chuva congelada de 2022 entre a noite de segunda-feira (16) e madrugada desta terça. O fenômeno ocorreu em São Joaquim, na Serra catarinense, e foi confirmado pelo Metsul.

TEMPO | São Joaquim, no Planalto Sul Catarinense, teve chuva congelada durante a noite. Foi a primeira ocorrência de precipitação invernal do ano no Brasil. Saiba mais do frio e chance de neve em https://t.co/2muFyPZ222 . 📷 Mycchel Legnaghi/São Joaquim Online pic.twitter.com/dI3LcwuOwT — MetSul.com (@metsul) May 17, 2022

Menores temperaturas, atualizadas até as 6h30:



Bom Jardim da Serra: -2,4ºC

São Joaquim: -0,12ºC



Urupema: 1,38ºC



Tangará: 2,81ºC

