Reprodução - 17.05.2022 Momento em que a tempestade 'engole' a Ponte Rio-Niterói

Imagens registradas na tarde de segunda-feira (16), divulgadas pelas redes sociais, mostram o rápido avanço do temporal que caiu no Rio de Janeiro, em direção a Niterói, na Região Metropolitana . Uma cortina de nuvens e chuva chegou a encobrir a Ponte Rio-Niterói, na altura da Ilha do Mocanguê.

Assista o momento em que tempestade "engole" a Ponte Rio-Niterói:

Hoje, a tempestade chegou pela Ponte-Rio-Niterói. pic.twitter.com/TjatP31hUw — Fernando Guida (@FernandoGuida) May 17, 2022

Os fortes ventos derrubaram uma árvore e um poste perto do ponto de ônibus do Mocanguê, o que causou a interdição temporária da ponte. Isso causou engarrafamento na pista sentido Niterói, com reflexos na Avenida Francisco Bicalho, no Santo Cristo, na Zona Portuária do Rio.

Imagina o perrengue de quem ficou na chuva/tempestade de granizo de hoje, na Ponte Rio Niterói? 😮😲😵🪨🌨️🌧️🌬️🌪️ pic.twitter.com/yNboJFVjwA — São Gonçalo Urgente 📢 (@SGOurgente) May 16, 2022

A tempestade, que em alguns locais causou chuva de granizos e ventos fortes, derrubou árvores, danificou telhados e quebrou vidros das janelas de duas policlínicas de Niterói. As unidades de saúde Carlos Antônio da Silva, em São Lourenço, e Guilherme Taylor March, no Fonseca, estão fechadas nesta terça-feira (17) por causa dos estragos causados pela chuva.

A vacinação e os atendimentos marcados para essas duas unidades foram suspensos e terão de ser reagendados.

