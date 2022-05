Reprodução - 17.05.2022 Chuva congelada em São Joaquim, na Serra catarinense

Santa Catarina, na região sul do país, registrou a primeira chuva congelada de 2022 na noite de segunda-feira (16) e madrugada desta terça-feira (17). O fenômeno ocorreu na cidade de São Joaquim, na Serra catarinense, e foi confirmado pelo MetSul Meteorologia.

Assista ao vídeo:

TEMPO | São Joaquim, no Planalto Sul Catarinense, teve chuva congelada durante a noite. Foi a primeira ocorrência de precipitação invernal do ano no Brasil. Saiba mais do frio e chance de neve em https://t.co/2muFyPZ222 . 📷 Mycchel Legnaghi/São Joaquim Online pic.twitter.com/dI3LcwuOwT — MetSul.com (@metsul) May 17, 2022

De acordo com a Epagri/Ciram, órgão que monitora as condições do tempo no Estado de Santa Catarina, a cidade registrou mínima de -0,12ºC, às 5h. Em Bom Jardim da Serra, os termômetros marcaram -2,4ºC, às 4h.

Os fenômenos ocorrem por conta de uma massa de ar frio que avança da Argentina para o Sul do Brasil e derruba as temperaturas. A Defesa Civil catarinense informou que esta primeira onda de frio de 2022 deve durar até a noite da próxima segunda-feira (23).

Veja as menores temperaturas do estado:

Bom Jardim da Serra: -2,4ºC

São Joaquim: -0,12ºC

Urupema: 1,38ºC

Tangará: 2,81ºC

Chuva congelada

A chuva congelada acontece quando a neve que cai da nuvem passa por uma camada de ar mais quente, com temperatura acima de 0°C, mas depois volta a encontrar uma camada de ar frio, e recongela antes de chegar ao chão, formando os pequenos aglomerados de gelo que caem no chão.

"É como se tivessem gotas de água congeladas no caminho. Não é parecido com o granizo, que é mais duro. Essas gotas de água são mais flocadas mas, diferente da neve, elas saem da nuvem ainda em formato líquido e no meio do caminho congelam, formando flocos", explica Cesar Soares.

