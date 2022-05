Reprodução/redes sociais Frentista agride homem que passou a mão em sua coxa, em posto de combustíveis

Uma mulher, identificada como Marian, de 22 anos, agrediu um homem que tentou passar a mão na coxa dela dentro de uma loja de conveniência, no domingo (15), em Porto Alegre.

A jovem, segundo informações divulgadas pelo portal Porto Alegre 24h, trabalha como frentista no posto e tomava um café quando foi surpreendida por um homem que passa e toca sua coxa. As imagens mostram que ela se levanta imediatamente e passa a dar socos no assediador, que foge assustado. A reação da frentista viralizou nas redes sociais.

A frentista de um posto de combustíveis de Porto Alegre agrediu um frequentador que passou a mão em sua coxa. Marian, de 22 anos, tomava café na loja de conveniência, no domingo, quando foi assediada. Câmeras da loja registraram o abuso. Depois de apanhar, o homem fugiu. pic.twitter.com/ks4o0gTQjT — Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) May 17, 2022

Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança de dentro da loja. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul informou que nenhuma ocorrência foi registrada até agora.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.