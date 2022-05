Divulgação: PRF - 17/05/2022 Acidente de ônibus em MT

Um grave acidente envolvendo um ônibus de viagem e uma carreta na BR-163, em Sorriso, no norte do Mato Grosso, nesta terça-feira (17), deixou 11 mortos no local. A 12ª vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, segundo as forças de segurança. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) declarou que há outras pessoas em estado grave.

Ao iG, o Corpo de Bombeiros confirmou o acidente, destacando que ao menos 11 pessoas vieram a óbito e que as informações ainda são preliminares. O ônibus transportava 42 passageiros mais o motorista. O veículo saiu de Cuiabá com destino a Sinop, a 503 km de Cuiabá, e faria a última parada antes da chegada. Já a carreta saía de Sinop para Rondonópolis.

O motorista do ônibus teve um braço decepado e segue em estado grave. Já o motorista da carreta teve ferimentos leves.

Em nota, a Prefeitura de Sorriso declarou luto oficial de três dias e afirmou que as vítimas estão sendo levadas para o Hospital Regional de Sorriso, que recebeu 11 feridos; e também levadas para o Hospital Regional Jorge Abreu, de Sinop, com a utilização de helicóptero.

O resgate das vítimas foi feito em várias unidades pela concessionária Rota do Oeste e pelos bombeiros de Sinop e Sorriso. A quantidade de feridos ainda não foi divulgada. O trabalho de resgate terminou após duas horas.

Segundo a PRF, o ônibus teria invadido a pista contrária, o que causou a colisão com a carreta.

Um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer) também foi encaminhado para o local para resgatar os sobreviventes.

A pista está bloqueada e automóveis passam pela lateral. A carreta transportava grãos e ficou tombada na via. O ônibus de viagem está sendo removido por guinchos.

