Em 2019, a Justiça Eleitoral proibiu os disparos em massa de mensagens para os usuários de WhatsApp com conteúdo de propaganda política - proibição essa que veio do grande investimento dos candidatos das eleições de 2018 em espalhar desinformação para benefício próprio nas urnas.

Apesar da decisão do TSE, o WhatsApp já voltou a ser usado como ferramenta de propaganda política nas eleições de 2022. Nesta última sexta-feira, usuários do Paraná foram surpreendidos com mensagens de remetentes desconhecidos falando sobre a campanha para o governo do estado, todas iguais e com foco na pré-candidatura de Cesar Silvestri, do PSDB.

Foi observado que os envios vieram de dois números do Rio de Janeiro e de São Paulo, cadastrados na ferramenta WhatsApp Business, voltada para empresas e estabelecimentos comerciais. Na foto de perfil, as contas utilizam a bandeira paranaense e entram em ação em pelo menos três momentos da tarde de sexta (às 17h, 17h16m e 17h17m), mesmo dia em que partidos passaram a veicular propagandas institucionais na TV e no rádio.

Nos comunicados distribuídos, é dito que “a campanha nem começou, mas muita coisa vai mudar”. Além diso, eles convidam os usuários a assistirem a um vídeo de 30 segundos, também enviado pelo PSDB às emissoras locais. A peça publicitária mostra o governador Ratinho Júnior (PSD) e Roberto Requião (PT), seu principal opositor, seguidos da 'terceira via' que seria Silvestri, ex-deputado estadual e prefeito de Guarapuava (PR).

Ao Jornal 'O Globo', Silvestri disse que não reconhece os envios e que não é o responsável por eles. Depois de ter publicado uma resolução em dezembro de 2019 proibindo a prática, o TSE reforçou o veto no ano passado, ao absolver a chapa Bolsonaro-Mourão de acusações neste sentido.

Quanto ao WhatsApp, a plataforma informou que baniu as duas contas, assim como outras reportadas por usuários devido a comportamento similar. A empresa também declarou que lançará em conjunto com o TSE uma plataforma para que se possa reportar especificamente os disparos em massa em período eleitoral.

