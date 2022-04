Reprodução/redes sociais Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra momento em que a aeronave caiu

Um avião da Esquadrilha da Fumaça caiu nesta quarta-feira (27), em uma área da Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga (SP). A aeronave era do modelo Super Tucano A-29.

Segundo nota divulgada pela Força Aérea Brasileira, logo após a decolagem, os dois tripulantes precisaram se ejetar e o avião acabou colidindo com o solo. Ambos estão bem e passam por avaliação médica.

Investigadores da FAB foram encaminhados para o local com o objetivo de apurar a ocorrência.

Confira a Nota Oficial da #FAB sobre a ocorrência aeronáutica envolvendo uma aeronave do @eda_oficial , hoje (27/04), em Pirassununga/SP. pic.twitter.com/1bo6No6BHk — Força Aérea Brasileira 🇧🇷 (@fab_oficial) April 27, 2022

Em publicação nas redes sociais, moradores da região compartilharam vídeo do momento em que a aeronave caiu. Confira:

