Uma raia manta com cerca de 6 metros de envergadura ficou encalhada nesta terça-feira (26), em Ilha Cumprida, no litoral sul de São Paulo. O IPeC (Instituto de Pesquisas Cananeia) foi acionado e prontamente enviou cientistas para o local.

A raia foi encontrada na comunidade de Viareggio, localizada na região do Boqueirão Norte.

Aproximadamente 10 banhistas que estavam na praia auxiliaram os profissionais do instituto a devolver o animal para o mar. De acordo com os biólogos da equipe, esta pode ter sido a maior raia da espécie já resgatda na região.

As pessoas que presenciaram a cena do animal encalhado imaginaram, primeiramente, que se tratava de uma baleia. Contudo, após receberem a ligação por volta das 14h30 e chegarem pouco tempo depois no local, os profissionais identificaram que se tratava de uma raia.

Foram utilizadas técnicas de desencalhe de baleias para devolver o animal ao mar, onde as nadadeiras são envoltar por cordas para que ele possa ser puxado até a água. O procedimento foi realizado com êxito.

