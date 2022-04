Reprodução Projeto de complexo viário que ligará Pirituba à Lapa

Iniciadas em maio de 2019, as obras do complexo viário Pirituba Lapa, que irá interligar os dois lados da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães através de uma ponte sobre o Rio Tietê, foram suspensas em 9 de abril de 2020 por decisão judicial.

A suspensão ocorreu por liminar judicial obtida pelo Ministério Público que tem por objeto a anulação da licença ambiental LAI – nº 03/SVMA/2019 e a Ordem de Serviço nº 08.

Desde então, os canteiros de obra seguem vazios na Marginal, ao lado do Shopping Tietê Plaza, causando prejuízo aos cofres públicos da ordem de R$ 2,1 milhões com serviços de manutenção e segurança nos canteiros desativados durante o período de paralisação.

As obras estavam 14% concluídas quando foram interrompidas e R$ 32,4 milhões de reais foram consumidos pelo contrato de obras até o momento, dos R$ 209,5 milhões previstos.

O empreendimento é uma reivindicação de mais de 40 anos dos moradores de Pirituba e beneficiará 115 mil pessoas que utilizarão o acesso diariamente. Tendo em vista o crescente adensamento da região, o empreendimento trará melhorias para a mobilidade urbana da Zona Oeste da cidade, já que a Ponte do Piqueri, a principal opção, vive congestionada.

Estudos de Tráfego mostram que, com o remanejamento de linhas de ônibus da região para o novo viário, os usuários do transporte público terão suas viagens encurtadas em até 36 minutos por dia entre os terminais Pirituba e Lapa. Já os usuários do transporte individual ganharão cerca de 15 minutos diários.

Importante do ponto de vista econômico e financeiro para a região, a implantação do empreendimento vai desafogar o trânsito nas pontes da Anhanguera e do Piqueri, assim como nas conexões com a Marginal Tietê, proporcionando novas alternativas nos deslocamentos diários. Tais mudanças refletirão num menor tempo de viagens, maior fluidez na circulação do transporte público, de pedestres, de ciclistas e de veículos, gerando mais mobilidade e melhoria na qualidade de vida da população.

O projeto prevê a implantação de uma ponte sobre o rio Tietê e seus acessos, totalizando 900 metros de extensão para a interligação entre os dois bairros. A ponte terá início na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na altura do condomínio Projeto Bandeirante, e seguirá pela Vila Anastácio até a Rua Campos Vergueiro.

Ela contará com mão dupla, ciclovia e faixa exclusiva para ônibus.

Além da construção da ponte, o projeto completo prevê a implantação de três quilômetros de ligação viária.

O trecho da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães que percorre a Vila Anastácio, atual gargalo de saída do bairro da Lapa para a Marginal Tietê, será alargado e receberá melhorias em toda sua extensão: três faixas de circulação em ambos os sentidos, sendo uma faixa exclusiva para ônibus e canteiro central com ciclovia, além de obras de 900 metros de galerias de drenagem complementares para garantir a captação adequada das águas pluviais.

Também estão previstas a construção de um binário de acesso ao Terminal Lapa e de uma nova passagem inferior sob a linha férrea da CPTM, com faixas para veículos, ônibus, passeio para pedestres e ciclovia.

Em juízo, a Prefeitura está propondo a retomada das obras com novo cronograma de execução em que todas as intervenções previstas no contrato ocorram simultaneamente, a fim de dar funcionalidade ao empreendimento em um prazo menor.

Quem sai prejudicado pela paralisação das obras não é somente o Poder Executivo Municipal, que dedicou anos de planejamento para que elas saíssem do papel. Perdem a cidade, que acaba onerada, e os moradores da região, que não podem usufruir dos inúmeros benefícios que o empreendimento traria para a população.

Valores dispendidos com serviços de manutenção e segurança

