Homem de 25 anos é suspeeito de fornecer armas para bandidos realizarem assalto em Guarapava





Um suspeito de envolvimento na tentativa de assalto em Guarapuava (PR) foi liberado pela polícial local após prestar depoimeno por mais de 5 horas em delegacia da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, o homem de 25 anos não estava com os bandidos na invasão à transportdora de valores, mas é suspeito de fornecer aos criminosos armas e equipamentos de uso exclusivo das Forças Armadas, como fuzis, coletes e capacetes.





O rapaz reside na cidade própria paranaense que foi alvo da quadrilha na madrugada de domingo (17) para segunda (18), e foi detido no seu apartamento.

Mesmo após a liberação, o celular do homem ficou retido pelos responsáveis pela investigação do caso. De acordo com os policiais civis de Guarapuava, todo o material coletado até o momento, desde armas até veículos, serão usados para cruzar informações com impressões digitais contidas no bando de dados da corporação.

