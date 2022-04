Reprodução - 18.04.2022 Cabo Ricieri Chagas foi atingido por tiro na cabeça

Uma história de heroísmo marcou a madrugada de ataques a Guarapuava, no interior do Paraná . Um policial, identificado como Wandler, enfrentou um forte confronto para socorrer dois PMs que foram baleados pelo bando de cerca de 30 criminosos que cercou o município e pretendia roubar uma transportadora de valores. Ele se arrastou até a viatura onde estavam os agentes feridos e, mesmo com os pneus furados, conseguiu levá-los até o Hospital São Vicente. Um dos policiais, o cabo Ricieri Chagas ficou gravemente ferido ao ser atingido na cabeça. Ele está na UTI.

Filha de Ricieri, Kallyne Chagas agradeceu Wandler por ter prestado socorro ao pai e pediu orações para o policial. Ela postou imagens do veículo, crivado de balas e com os pneus furados. Na legenda, escreveu: "Só por Deus conseguir chegar com a viatura nesse estado até um hospital. Obrigada, Wendler, você fez milagre...você é um herói".

A jovem também contou que Ricieri enfrentava os criminosos acompanhado de Wendler que, de acordo com ela, foi atingido por um tiro que pegou no celular, o que permitiu que escapasse sem ferimentos graves. Um outro agente José Douglas Bonato, que teria sido baleado na perna, nao corre risco de vida. Kallyne termina a mensagem desejando coragem ao pai: "Força, pai, o senhor vai sair dessa".

