A Polícia Civil de Guarapuava prendeu, na tarde desta segunda-feira (18), um suspeito de envolvimento na tentativa de assalto a uma empresa de valores na cidade paranaense.

O homem detido participou da logística da ação criminosa, como no aluguel de imóveis, mas não estava junto com os bandidos que tentaram invadir a transportadora na noite de domingo, de acordo com a polícia. O suspeito foi encaminhado à Delgacia de Guarapuava.

Segundo secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Romulo Marinho Soares, o grupo de 30 criminosos fortemente armados chegou por volta das 22h à cidade e atearam fogo no portão de saída do 16º batalhão.





Na tentativa de conter a ação dos bandidos, dois policiais ficaram feridos, um com um tiro na perna, e outro com um tiro no rosto, que está em situação delicada. Um civil também foi baleado durante o assalto, mas ele está fora de perigo.

Os criminosos estavam com capacetes, coletes e fuzis e, de acordo com a polícia local, eles utilizaram de oito a dez veículos na tentativa de invasão. Seis foram deixados para trás.

