Roberto Parizotti/FotosPublicas Onde de frio atinge São Paulo e Rio de Janeiro

Nesta madrugada, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro registraram as menores temperaturas do ano até o momento. Na capital paulista, a média foi de 13ºC, e na fluminense, 16,6ºC.



O frio deve continuar durante este sábado (16), de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo e o sistema Alerta Rio, com termômetros registrando mínimas de 13ºC e 15ºC, respectivamente.

Outras regiões

No sul, Florianópolis e Curitiba também bateram o recorde de frio deste ano, com mínimas chegando a 15 ºC e 10,5 ºC, respectivamente, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O Climatempo informou que, na região de Bom Jardim da Serra, na serra de Santa Catarina, as temperaturas ficaram negativas, com -1,6 ºC.

A causa dessa onda de baixas temperaturas que atingem várias regiões do Brasil é uma massa de ar frio de origem polar, que deve continuar até o domingo de Páscoa, de acordo com o site de meteorologia. O fenômeno também afeta Minas Gerais, Espírito Santo e a Bahia.

Previsão para hoje

Neste sábado, em São Paulo, o sol deve aparecer entre nuvens, sem previsão de chuvas significativas. A mínima esperada é de 13ºC, e a máxima, de 22ºC.

Já no Rio de Janeiro, o tempo continua nublado, com chuviscos e chuvas fracas em pontos isolados. A mínima é de 15ºC e a máxima de 27ºC.

