Um deslizamento de pedras atingiu uma casa, neste sábado (16), no Morro do Queto, no Rio de Janeiro. Segundo informações preliminares, um jovem de 18 anos teve as pernas presas por um bloco de pedras. Bombeiros do quartel de Vila Isabel foram mobilizados e realizaram o resgate.



O prefeito Eduardo Paes esteve no local e acompanhou parte dos trabalhos dos bombeiros. Ele se pronunciou por meio de suas redes sociais.

"Estive agora no Morro do Queto no Complexo do Sampaio. Infelizmente tivemos o deslizamento de uma pedra no local que atingiu uma casa. O Corpo de Bombeiros está trabalhando ainda no resgate de um rapaz que teve suas pernas presas pela queda da pedra. Sua situação é estável", escreveu o prefeito.

O deslizamento aconteceu na altura da avenida Marechal Rondon, numa casa onde seis pessoas viviam. Na hora do acidente, somente um rapaz de 18 anos estava na casa.

O Centro de Operações do Rio informou que a via segue com uma faixa ocupada no trecho onde ocorreu o deslizamento.



A Defesa Civil do município também está no local do acidente avaliando as condições dos outros imóveis. Duas outras residências foram interditadas, pelo risco de rolamento de outras pedras.

