Um americano foi baleado na perna durante um roubo próximo aos Arcos da Lapa, na Região Central do Rio, na última quarta-feira, dia 6. O escritor e tatuador Jonathan Dowling Shaw, de 68 anos, estava em um carro de aplicativo com a mulher, Vera de Arruda Perrone, de 60, quando foi abordado por dois homens armados em uma moto. Os bandidos atiraram contra o estrangeiro e levaram cerca de R$ 200 que estavam em seus bolsos. Momentos antes, ele havia trocado dinheiro em uma casa de câmbio do bairro, mas, no momento do crime, já havia depositado o valor em uma agência bancária. Socorrido ao Hospital Municipal Souza Aguiar, ele se recupera dos ferimentos.

Jonathan Dowling Shaw é fundador, em 1976, da loja de tatuagem mais antiga da cidade de Nova York, a Fun City Tattoo. O estabelecimento foi aberto no Lower East Side de Manhattan antes que tatuagem fosse legalizada na cidade e se especializou em desenhos neo-tribais. No local, foram tatuados astros como o ator de cinema Johnny Depp, conhecido mundialmente por interpretar o Capitão Jack Sparrow, do filme Piratas do Caribe; o músico e roqueiro Iggy Pop; ator Jim Jarmusch; o cantor e guitarrista Max Cavalera, da banda Sepultura; e supermodelo britânica Kate Moss.

Anos mais tarde, na década de 1980, Jonathan Dowling Shaw fundou a International Tattoo Art, a primeira revista exclusivamente dedicada a tatuagens. Em 1990, com Johnny Depp, Iggy Pop e Jim Jarmusch, ele fundou o Death Is Certain Club, um local para celebrar a amizade do grupo. No clube, cada membro recebia um anel e uma tatuagem combinando.

Em 2002, cinco anos após a tatuagem ser legalizada, Jonathan Dowling Shaw vendeu a Fun City para se concentrar na escrita. Depois 28 anos tatuando, ele se aposentou da profissão em 2004 e veio para o Rio, onde escreveu seu primeiro romance, com o título, em tradução livre, “Narcisa: Nossa Senhora das Cinzas”, em 2008. No ano seguinte, Iggy Pop o descreveu como "o grande pesadelo anti-herói da nova era". Em 2017, publicou um livro de memórias - “Confissões de um tatuador”.

Nas redes sociais, o americano exibe fotos os amigos famosos e coleciona registros de viagens por diversos lugares do mundo. Em alguns deles, aparece em pontos turísticos do Rio, como a cidade de Paraty, na Costa Verde do estado, e em Copacabana, na Zona Sul da capital. No último dia 24 de fevereiro, fez uma postagem no Real Gabinete Português de Leitura, no Centro, e escreveu, em português: “Livros, fonte de saber…”.

Ao GLOBO, o delegado Bruno Gilaberte, titular da 5ª DP (Mem de Sá), informou que abriu um inquérito para investigar a tentativa de roubo seguido de morte contra Jonathan Dowling Shaw e Vera de Arruda Perrone. Agentes da distrital fazem diligências na região, como busca a imagens de câmeras de segurança e oitiva de supostas testemunhas, para identificar e prender os autores do crime.

Segundo a Secretaria de Polícia Militar, policiais militares do 5ºBPM (Praça da Harmonia) foram acionados para verificar a entrada de uma pessoa ferida apresentando perfuração por arma de fogo no Hospital Municipal Souza Aguiar e o caso foi encaminhado a 5ª DP.

