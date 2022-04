Reprodução - 08.04.2022 Agentes apreenderam as carnes já salgadas e prontas para a venda

Duas incursões da Polícia Militar do Pará apreenderam nos últimos dias 2,5 toneladas de carne da capivara na região do Marajó Oriental. As ações ocorreram no âmbito da Operação Impacto nos Rios, que visa combater crimes de abigeato (furto de animais), tráfico de drogas e pirataria.

Agentes apreenderam nesta quinta-feira cerca de 500 kgs de carne de capivara salgada no município de Santa Cruz do Arari. O alimento já estava preparado para comércio. Um homem também foi preso na ação.

Após receberem uma denúncia anônima, os policiais interceptaram uma embarcação com os dizeres "Deus é quem me guia" na região do Furo de Igarapé. O comandante do barco, Emiliano Trindade da Conceição, foi detido. Ele vai responder em liberdade por crime ambiental. O material recolhido foi encaminhado à delegacia local.

Na semana passada, os policiais desmontaram um acampamento em Soure com quase 2 toneladas de carne de capivara e outros oito animais mortos, que estavam sendo talhados. Diante da quantidade de alimento, foi feita a incineração no local. Em vídeos gravados pelos agentes, é possível vê-los colocando fogo e combustível na carne.

Segundo o coronel Josimar Leão, comandante do 11º Comando de Policiamento Regional do Marajó Oriental, os agentes têm realizado patrulhas com lanchas nos rios da região para coibir crimes ambientais e pirataria. O transporte fluvial é a principal modalidade para levar carnes de animais silvestres a municípios vizinhos e até a outros estados, como o Amapá.

"Eles matam a capivara, cortam a carne, salgam e fazem o transporte para outras regiões e estados. Fazem acampamentos e colocam em embarcações. E não há um controle sanitário, é um perigo à saude publica. Isso é crime ambiental" disse Leão.

A região de Marajó é a principal produtora de carne de búfalo no Pará, com várias fazendas dedicadas à criação desses animais. A carne de capivara, com o comércio ilegal, tem sido uma alternativa mais barata para consumidores.

As apreensões devem ensejar uma investigação da Polícia Civil. Procurada, a corporação não confirmou até a publicação se já há um inquérito em andamento.

A Operação Impacto nos Rios também resultou no mês passado em apreensões de 28 armas de fogo no Marajó Oriental, de acordo com a PM. Também foram recolhidos botes e motores usados para pirataria e transporte ilegal.

