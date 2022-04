Reprodução / TV Globo - 06.04.2022 Gabriel Monteiro foi até a 42ª DP para prestar esclarecimentos durante operação da Polícia Civil

Na casa do vereador do Rio, youtuber e ex-PM Gabriel Monteiro — um dos 11 endereços da operação desta quarta-feira — os investigadores da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) apreenderam todos os armamentos dos seguranças do parlamentar. No local os agentes encontram uma escopeta calibre 12, seis pistolas, sendo uma delas do político, e coletes à prova de bala. Todos os aparelhos telefônicos, inclusive os celulares usados por PMs que faziam a escolta de Monteiro, e um dos carros do político foram apreendidos. Os policiais saíram da casa levando documentos encontrados.

Agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e de outras delegacias distritais estiveram na casa e no gabinete do parlamentar na Câmara de Vereadores do Rio e em outros nove endereços de assessores, ex-assessores e até de um empresário ligados a ele. O parlamentar é investigado pelo crime de disponibilizar registros que contenham cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente.

"Eu vim prestar depoimento e lembrando que não encontraram nada ilegal na minha casa, tudo perfeito. Eu só vim depor. Todos os armamentos são legais e não tem nada irregular. Provavelmente, tudo será entregue agora", disse Monteiro ao chegar na delegacia do Recreio.

Ao todo, os policiais estiveram em 11 endereços na manhã desta quinta-feira, como de assessores e ex-funcionários do vereador. Os envolvidos serão novamente ouvidos, segundo o delegado Luís Armond, titular da 42ª DP. Com a chegada do vereador, ele explicou: "Veio prestar esclarecimentos sobre tudo e acompanhar o que foi apreendido."

