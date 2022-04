Reprodução/O Globo - 01.04.2022 Leite, Doria, Tebet e Ciro disputam a vaga de quem vai ser a terceira via na eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro

Após o fim do prazo para as mudanças na janela partidária, União Brasil, PSDB, MDB e Cidadania fazem nesta quarta-feira uma reunião em Brasília para discutir, mais uma vez, a possibilidade de candidatura única de terceira via . O encontro com os presidentes Luciano Bivar (União Brasil), Bruno Araújo (PSDB), Baleia Rossi (MDB) e Roberto Freire (Cidadania) ocorre uma semana após o ex-juiz Sergio Moro deixar o Podemos e migrar para o União Brasil, sem garantia de que será lançado ao Palácio do Planalto.

Presidente da sigla com maior fundo eleitoral, Luciano Bivar é o anfitrião do encontro. Segundo interlocutores da legenda, a expectativa é avançar no acordo para que todos estejam juntos em um único projeto eleitoral, mas deixar a definição da chapa para depois O grupo tenta construir uma candidatura que possa fazer frente à polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), que lideram as pesquisas de intenção de voto.

Paralelamente à reunião dos dirigentes, pré-candidatos desses partidos também se movimentam nesta quarta-feira em Brasília. Pré-candidato do PSDB à Presidência, o ex-governador de São Paulo, João Doria, também está na capital onde faz uma série de reuniões.

Na semana passada, Doria ameaçou desistir da candidatura ao Planalto diante das movimentações do ex-governador do Rio Grande do Sul , Eduardo Leite, que, embora tenha perdido as prévias do PSDB, segue se articulando nos bastidores como uma opção ao Planalto.

Leia Também

Também nesta quarta-feira, Leite está em Brasília e deve ir ao encontro da senadora Simone Tebet, pré-candidata à Presidência. Na segunda-feira, o ex-governador gaúcho sinalizou que poderia sair como vice da senadora.

Nesta manhã, em entrevista à rádio Eldorado, Tebet falou sobre o encontro com Leite e disse que seguirá mantendo conversas com eles, apesar das primárias tucanas. A senadora disse que ela pode ser a opção viável para assumir o posto de candidata única da terceira via, mas disse que a decisão será tomada pelos partidos.

"Quem vai definir o critério para escolher o pré-candidato ou pré-candidata desse grupo (serão os dirigentes das legendas). Não é um projeto do Doria, Simone, Leite ou de qualquer outro. A partir de hoje, quem fala por esse centro são os presidentes de partido" disse Tebet à rádio Eldorado.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.