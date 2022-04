Reprodução/Instagram Influencer faturou cerca de R$ 20 milhões em 2 anos

O influenciador digital Kleber Moraes, conhecido como Klebim, está preso temporariamente no Distrito Federal após ser alvo de uma operação da Polícia Civil que o acusa de participar de crimes relacionados a jogos de azar e lavagem de dinheiro.

O administrador do canal “Estilo Dub” no YouTube, além de 1,28 milhões de inscritos na plataforma de vídeos, também conta com 1,7 milhões de seguidores no Instagram. Além da carreira como influencer, ele é dono de uma oficina em Brasília, onde reforma e revende carros.

De acordo com as investigações, Kleber e mais três suspeitos realizavam sorteios de veículos de luxo, de marcas como Porsche e Lamborghini, em rifas. O grupo também é acusado de fazer lavagem de dinheiro tendo como base empresas de fachada e laranjas.

No mesmo dia da prisão do influencer, que ocorreu no dia 21 de março, foram apreendidos nove carros de luxo, que são avaliados em, aproximadamente, R$ 3 milhões cada um.

A operação também chegou à casa de Klebim, localizada no Park Way, região do DF famosa por ter casas de alto padrão. Outros carros, uma motocicleta e um jet-ski foram apreendidos. Uma quantia de RS 10 milhões foi bloqueada das contas dos investigados.

Leia Também

Segundo policiais que participaram da operação “Huracán”, o grupo criminoso liderado por Klebim movimentou aproximadamente R$ 20 milhões com os sorteios das rifas ilegais desde 2019.

Assim que ficou sabendo que era alvo das investigações, Klebim publicou um vídeo na sua conta do Instagram dizendo que “a era digital não pode viver com leis pré-históricas” e afirmou ser inocente.

“Quero dizer que eu nunca cometi crimes, que não existem organizações criminosas, empresas fantasmas, sonegação de impostos e nem laranjas.”

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.