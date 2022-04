Reprodução - 02.04.2022 Antes e depois da paradisíaca Praia de Itaguaçu

"Inacreditável, bicho! Não é possível, cara!". A expressão de incredulidade em um vídeo de um homem que presenciou como ficou a antes paradisíaca Praia de Itaguaçu, na Praia Grande, em Angra dos Reis, depois do soterramento provocado pelas chuvas mostra o sentimento de tristeza com a destruição . "Não tenho palavras para explicar", completou a testemunha da devastação ocorrida após o temporal, neste sábado (2).



As imagens do antes e depois da pequena praia são impressionantes. Um grande deslizamento de terra por conta do temporal destruiu a paradisíaca praia e deixou a população desolada, conforme demonstram comentários nas redes sociais. Fotos feitas antes do desmoronamento mostram algumas poucas casas, muito verde e o azul do mar.

Angra dos Reis está em alerta máximo devido ao volume histórico de chuva registrado nos últimos dois dias. Pela primeira vez, o volume de água atingiu 655 milímetros no continente, e 592 milímetros na Ilha Grande. A prefeitura da cidade afirma que, no momento, todo o contingente da Defesa Civil, acompanhado de profissionais de diferentes áreas do governo municipal, encontra-se nas ruas, para prestar apoio à população.

Todas as 28 sirenes do sistema de alerta, distribuídas em 20 blocos, que abrangem as áreas de risco, soaram durante a madrugada, para alertar moradores sobre a possibilidade de deslizamentos e alagamentos.

Leia Também

Cinco pessoas morreram por causa da chuva em Angra dos Reis, segundo o município. Seis pessoas seguem desaparecidas, de acordo com familiares. Os mortos são três crianças de, aparentemente, 4, 9 e 11 anos, e dois adultos por volta de 35 e 60 anos, segundo a Prefeitura de Angra. A Defesa Civil foi acionada e cinco pessoas foram resgatadas - três pelos bombeiros e duas pelo SAMU. Todas foram levadas ao Hospital de Japuíba.



Na Ilha Grande, também na Costa Verde, os bombeiros estão trabalhando em busca de três vítimas na região da Praia Vermelha. Segundo moradores, um pai e dois filhos estão desaparecidos na Praia de Itaguaçu. O local é de difícil acesso, só é possível chegar pelo mar.