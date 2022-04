Reprodução/Twitter - 02.04.2022 Deslizamento de terra em Paraty

Seis pessoas da mesma família morreram em um desabamento em Paraty, na Costa Verde. A mãe, Lucimar, e cinco de seus seis filhos são as vítimas: João, 2 anos, Estevão, 5 anos, Yasmim, 8 anos, Jasmin, 10 anos, e Luciano, 15 anos. A casa onde as vítimas estavam é uma das sete atingidas, no bairro de Ponta Negra, em decorrência da forte chuva que atinge a região desde quinta-feira (31).



Uma criança, da família dos mortos, sobreviveu e foi encaminhada para o hospital de Praia Brava. As informações foram confirmadas pela Prefeitura de Paraty.

Há outras quatro pessoas feridas, de outras famílias, mas sem gravidade. Equipes dos Bombeiros e da Defesa Civil estão no local apoiando as ações de resgate. No total, 22 bairros foram atingidos por alagamentos e outras ocorrências ligadas às chuvas. São 71 famílias desalojadas até o momento.

De acordo com a prefeitura de Paraty, desde quinta-feira, foram registrados mais de 300 mm de chuva. Cerca de 60 moradores dos bairros Condado, Patrimônio e Ilha das Cobras estão desalojados e foram para abrigos.



Na Ilha Grande, também na Costa Verde, os bombeiros estão trabalhando em busca de três vítimas na região da Praia Vermelha. Segundo moradores, um pai e dois filhos estão desaparecidos na Praia de Itaguaçu. O local é de difícil acesso.