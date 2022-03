Tomaz Silva/Agência Brasil - 14.03.2022 Morro da Oficina em Petrópolis, local mais atingido pela enchente há um mês

A Defesa Civil de Petrópolis alertou a população da cidade de que a previsão do tempo prevê uma forte chuva para começar na tarde desta quinta (31). O temporal será acompanhado por uma frente fria na Região Sudeste.

Segundo as estimativas, o tempo instável vai se manter na sexta-feira (1/4) e no sábado (2/4), com previsão de chuva de moderada a forte, durante todo o período.

De acordo com um boletim do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres (Cemaden), existe a possibilidade de ocorrer acumulados pluviométricos em volumes significativos.

Com isso, há a chance de novos deslizamentos acontecerem de forma pontual, mas o solo ainda apresenta fragilidade devido aos últimos temporais, que ocasionaram o desmoronamento de encostas, casas e causaram mortes.

Inundações e alagamentos

A Defesa Civil ainda levantou um alerta para a possibilidade de inundações e alagamentos pelas ruas da cidade. Além das fortes chuvas, há previsão de declínio das temperaturas na sexta-feira (01), com máxima prevista de 20°C para o dia.

“A aproximação de uma frente fria da Região Sudeste modificará as condições de tempo aqui no município de Petrópolis. São esperados volumes significativos de chuvas. Por isso pedimos para a população cadastrar o número do seu CEP através 40199, para receberem nossas informações. Estão previstas rajadas de vento de moderada a forte, e também o declínio das temperaturas” , disse Hana Carolina Silveira, meteorologista da Defesa Civil.

A cidade serrana de Petrópolis ainda está se recuperando dos dois desastres que ocorreram num intervalo de apenas um mês, com temporais que mataram 241 pessoas e deixaram três desaparecidos.

