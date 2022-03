Reprodução/Metrópoles 23.03.2022 Givaldo Alves deu entrevistas expondo a intimidade da mulher com quem teve relações sexuais

O morador de rua Givaldo Alves de Souza, 48, que foi flagrado tendo relações sexuais com a esposa de um personal trainer em Planaltina (DF), pediu desculpas por ter exposto a intimidade da mulher em entrevistas concedidas após o episódio.

“Eu queria pedir desculpas para aquela moça antes de eu começar a falar disso. Eu acredito realmente que a importância da mulher é a causa que existimos. Eu sei pela parte que me toca que delas viemos, para elas vivemos, com elas sofremos, e depois morremos, não existe mais nada. Se for ruim com elas, vai ser muito pior sem elas. Essa infelicidade que eu tive ao descrever a situação sem mudar nada, é uma coisa muito feia. Eu me sinto envergonhado. E eu gostaria de pedir desculpas primeiramente à ela, [e depois] às meninas da minha família, à minha mãe, e à todas vocês [mulheres]”, disse aem entrevista ao político Ricardo Caiafa no YouTube .

“Eu não sou o tipo de homem de abrir uma coisa íntima para ninguém, nem para um amigo meu. Meus amigos que me conhecem sabem que eu não descrevo isso. Eu fui infeliz mesmo ao relatar um fato que eu poderia ter ponderado mais. Eu não soube conciliar as coisas do jeito correto”, continuou.

Sandra Mara Fernandes, 33, a outra protagonista do episódio , foi diagnostigada por médicos do Hospital Universitário de Brasília com “transtorno afetivo bipolar em fase maníaca psicótica”. Ela foi internada marido, o personal trainer Eduardo Alves de Sousa, 31, no último dia 9.

Segundo o corpo médico, Sandra deu entrada na Unidade de Saúde com alucinações auditivas, delírios, hipertimia, falso reconhecimento e comportamentos desorganizados.

