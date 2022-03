Reprodução/redes sociais Internautas brincam com o caso nas redes sociais

O caso do personal trainer que espancou um morador de rua no Distrito Federal é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Enquanto a Polícia Civil investiga se houve traição ou estupro, a história da agressão após o flagrante de sexo entre o sem-teto e uma mulher casada rendeu brincadeiras nas redes sociais.

Entre os memes mais famosos está o internauta que publicou uma foto deitado no chão no que chamou de primeiro dia como morador de rua.

"Comecei no meu primeiro dia de mendigo hoje, tô aqui esperando a minha vez", escreveu.

Comecei no meu primeiro dia de mendigo hoje, tô aqui esperando a minha vez 🤡 pic.twitter.com/ZClKujWrxX — 🅹🆃 (@jt_rlk) March 16, 2022

Em alusão à pandemia de Covid-19, outros internautas relembraram memes antigos que falavam do isolamento social.

Pessoal que passou a pandemia inteira falando "Ah quando acabar a pandemia vou sair beijando mendigo" e agora fica noooooossa — To aqui pra procrastinar (@euperdendotempo) March 17, 2022

A moda também não ficou fora das brincadeiras. As roupas rasgadas das lojas de departamento estariam em alta por conta do episódio.

Queima de estoque, peças limitadas, adquira já a sua.



Kit rei delas 😎🌷 #mendigo pic.twitter.com/Ix6SsE6m3U — Dom Rodrigues ♓ (@blogdodombr) March 16, 2022

O assunto "mendigo' ocupou os primeiros lugares dos tópicos mais comentados do Twitter. De acordo com um internauta, o morador de rua merece o Nobel da Paz por ter aliviado a tensão dos brasileiros diante da guerra entre Russia e Ucrânia, pandemia e preço alto da gasolina.

Sobre o caso

O caso foi registrado na quarta-feira, em Planaltina, no Distrito Federal. Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que o personal trainer, de 31 anos, espanca o morador de rua ao flagrar o homem com sua esposa.

O agressor, Eduardo Alves, disse à polícia que pensou que a mulher estava sendo estuprada, mas ela informou que o sexo foi consensual. O personal alegou que a mulher sofre de problemas psicológicos.

